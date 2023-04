Gp Australia, vince Verstappen dietro la safety car. Disastro Ferrari: Sainz fuori dalla zona punti, Leclerc sulla ghiaia dopo tre curve

Finisce sotto safety car il finale pazzo del Gp di Australia di Formula 1 con Max Verstappen che chiude davanti a Lewis Hamilton e Fernando Alonso, mentre le Ferrari devono di nuovo fare i conti con una gara disastrosa. Nell’incidente a quattro giri dalla fine che aveva imposto la nuova ripartenza in gara, Carlos Sainz è stato penalizzato di cinque secondi, facendolo crollare in 12ma posizione. Peggio era andato a Charles Leclerc, uscito dopo poche centinaia di metri alla terza curva con la Sf-23 finita nella ghiaia dopo un testacoda. Il monegasco aveva tentato il sorpasso su Lance Stroll sull’Aston Martin, che però si è difeso. Il ferrarista ha frenato violentemente perdendo il controllo della monoposto. Stroll tocca con l’anteriore Leclerc che così finisce subito la sua gara.

Sul caos che è ha caratterizzato l’intero gran premio Verstappen commenta: «Forse la prima volta la bandiera rossa ci poteva stare, ma la seconda proprio non l’ho capita. Poi tutto è stato un gran casino, ma siamo riusciti a sopravvivere. Avevamo un bel passo e abbiamo vinto, il che ovviamente è la cosa più importante». E c’è spazio anche per l’ultima polemica contro Hamilton: «Io ho cercato di evitare il contatto – ha detto il pilota olandese della Red Bull – Quello che le regole permettono di fare con una macchina all’esterno è piuttosto chiaro, ma non viene seguito. Ma va bene così, avevamo un buon passo e siamo andati avanti ugualmente. Ma è qualcosa di cui terremo conto nelle prossime gare. Uscita sull’erba? Ho fatto un favore alla città, ho tagliato io l’erba così non dovranno più farlo in quel settore. Scherzi a parte, ho avuto un piccolo bloccaggio. Ma avevamo margine. È la prima vittoria qui, mancava da tempo anche per il team, sono contento. Bello vedere che i fan si siano divertiti tanto, grazie a loro per essere rimasti con noi». Sull’ultima ripartenza, Verstappen è drastico: «È stata pessima. Al primo giro sono stato cauto perché avevo tanto da perdere, più di quanto avessi da guadagnare. Il passo della macchina era veloce, si è visto da subito. Eravamo in attesa di aprire il Drs per passare, ma poi con tutte queste bandiere rosse…non lo so».

L’ordine di arrivo

Max Verstappen Lewis Hamilton +0.179 Fernando Alonso +0.769 Lance Stroll +3.082 Sergio Perez +3.320 Lando Norris +3.701 Nico Hulkenberg +4.939 Oscar Piastri +5.382 Guanyu Zhou +5.713 Yuki Tsunoda +6.052 Valtteri Bottas +6.513 Carlos Sainz +6.594 Pierre Gasly ritirato Esteban Ocon ritirato Nyck De Vries ritirato Logan Sargeant ritirato Kevin Magnussen ritirato George Russel ritirato Alexander Albon ritirato Charles Leclerc ritirato

