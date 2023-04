Charles Leclerc assediato dai fan sotto casa, l’appello trilingue su Instagram: «Sono sempre disponibile, ma c’è un limite»

«C’è un limite che non andrebbe oltrepassato». Così Charles Leclerc sui social si rivolge ai fan in un appello trilingue per chiedere «privacy e rispetto». Alla radice della questione una fuga di notizie sull’indirizzo di casa del pilota francese. «Per qualche motivo è diventato pubblico portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento», spiega Leclerc nelle stories di Instagram, «a suonare il campanello, a chiedere foto e autografi». Il campione dice di essere «sempre disponibile» per i fan e di «apprezzare davvero il sostegno», ma la preghiera ora è quella di rispettare la privacy. «Vi chiedo di non venire a casa mia», scrive il pilota nei messaggi scritti in italiano, francese e inglese. «Mi assicurerò di fermarmi con tutti quando mi vedete in strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa», continua. Poi l’appello finale: «Il vostro sostegno sia di persona che sui social media significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti». Intanto sul web c’è chi ironizza. «Se vuoi possiamo dire che ti sei trasferito a casa di Binotto, nessuno vorrà l’indirizzo», commenta un utente.

