Messina Denaro, la latitanza a Campobello di Mazara: gli abitanti non rispondono all’inviato di Non è l’Arena – Il video

A circa tre mesi dall’arresto di Matteo Messina Denaro alla clinica La Maddalena di Palermo, i giornalisti di Non è L’Arena sono tornati a Campobello di Mazara. Città, questa, dove il boss mafioso viveva. Nell’ultimo periodo della sua latitanza, inoltre, sembra che Messina Denaro si muovesse liberamente all’interno della città. Le indagini condotte dai Ros sui fiancheggiatori, infatti, hanno portato all’arresto di diverse persone che in Paese lo avevo coperto, tra cui Giovanni Luppino, finito in manette insieme al capomafia a metà gennaio. Ma gli abitanti di Campobello, come si vede nel video-anticipazione della trasmissione di La7, non sembrano apprezzare le domande dell’inviato di Giletti, tornato in quei luoghi per chiedere agli abitanti se si fossero mai accorti che L’ultimo dei Corleonesi si nascondesse proprio lì.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: