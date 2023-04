Petrolio, Opec+ taglia (a sorpresa) la produzione di 1 milione di barili al giorno

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati (Opec+) ha deciso di tagliare a sorpresa la produzione di petrolio di 1 milione di barili al giorno a partire dal mese di maggio fino a tutto il 2023. A riportarlo è Bloomberg che aggiunge, inoltre, come un taglio di mezzo milione di barili sarà effettuato dall’Arabia Saudita. In dettaglio poi, gli Emirati arabi uniti ridurranno la produzione di 144mila barili, il Kuwait di 128mila. L’Iraq, da solo contribuirà con un taglio di 211 mila barili, il Kazakistan di 78mila, l’Algeria di 48 mila barili al giorno e l’Oman di 40 mila barili. Mentre la Russia ha ribadito che il taglio di 500mila barili che aveva annunciato da marzo a giugno verrà prorogato per tutto il 2023. L’iniziativa del cartello economico arriva inattesa dopo le ultime affermazioni sull’intento di mantenere stabile la produzione. Il taglio della produzione da parte dell’Arabia Saudita, spiega la Saudi Press Agency che cita il ministro dell’Energia, è «una misura precauzionale» allo scopo di «salvaguardare la stabilità del mercato del petrolio». La riduzione si va infine ad aggiungere a quella concordata durante la riunione dei Paesi Opec e non Opec lo scorso ottobre.

L’Algeria ridurrà la produzione di 48mila barili

In coordinamento con i membri di Opec+, anche l’Algeria – sull’esempio degli altri Paesi del cartello – ha annunciato la riduzione volontaria della sua produzione di petrolio di 48mila barili al giorno dal prossimo maggio fino alla fine di quest’anno. A renderlo noto con un comunicato è il ministero dell’Energia e delle Miniere. Il dicastero algerino spiega in una nota che tale riduzione volontaria «avverrà in coordinamento con alcuni Stati membri dell’alleanza Opec+». Una misura, questa, di tipo «precauzionale che che si aggiunge alla riduzione della produzione concordata nella Trentatreesima Riunione Ministeriale Opec+ del 5 ottobre 2022», ha aggiunto. L’Algeria, che è membro dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio Opec, produce più di un milione di barili di greggio al giorno.

