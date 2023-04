Scialpinisti dispersi in Valle d’Aosta, trovati due corpi sepolti dalla neve dopo una valanga

Due corpi sepolti dalla neve sono stati individuati nella zona dello Chateau des Dames, la montagna della Valtournenche in Valle D’Aosta dove erano riprese in mattinata le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi da ieri, 1 aprile. I cadaveri sono stati ritrovati sotto circa tre metri di neve, nel vallone in cui è stata scoperta una valanga avvenuta questa notte. Sono partite le operazioni di recupero, con l’obiettivo di riportare i corpi a valle per il riconoscimento. I soccorritori considerano molto probabile che si tratti dei due torinesi dispersi, le cui auto erano state individuate dal personale Sav sul Chateau des Dames, in Valtournenche, ieri in tarda serata. A lanciare l’allarme erano stati alcuni amici riferendo che nessuno dei due giovani rispondeva al cellulare. I soccorritori hanno perlustrato a piedi il perimetro della grande valanga che si è staccata. La salita della vetta in questione (3.488 metri) è raccomandata solo a sciatori alpinisti esperti. Prevede un dislivello di 1.588 metri, che vengono percorsi solitamente in cinque ore. Nel bollettino delle valanghe si legge che «date le nevicate registrate lungo il confine con la Francia e lungo il confine con la Svizzera la probabilità di distacco è maggiore». Per questo «le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza e prudenza». Ieri il pericolo valanghe nella zona era 4-forte sopra al limite del bosco, 3-marcato al di sotto. Ora sul posto sono arrivati i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso alpino valdostano.

