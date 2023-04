Vigilanza Rai al M5s: eletta Floridia presidente. Boschi (Terzo polo) e Montaruli (Fdi) nominate vicepresidenti

L’accordo non è stato messo in discussione. La commissione di Vigilanza Rai se l’aggiudica il Movimento 5 stelle. Nello specifico, è Barbara Floridia a essere eletta presidente. La capogruppo grillina a Palazzo Madama ottiene 39 preferenze sui 42 membri dei membri della commissione bicamerale. Superata al primo voto la maggioranza necessaria dei tre quinti dei componenti. L’elezione è accolta da un applauso dell’aula di Palazzo San Macuto. Delle tre schede mancanti a Floridia per l’unanimità, una indica il nome di Maria Elena Boschi, una scheda è nulla e un’altra è bianca. L’esponente di Italia Viva, prima di entrare nell’edificio, aveva spiegato ai giornalisti: «Per noi le commissioni hanno rilevanza istituzionale e non sono una partita politica. Per questo rispetteremo gli accordi e voteremo come presidente Floridia, indipendentemente dalle scelte che faranno i rappresentanti dei 5 Stelle per gli altri incarichi della commissione. Io vice? Così prevede l’accordo». Accordo rispettato: in una seconda votazione, l’esponente del Terzo polo Boschi, con 19 preferenze, e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, con 16, sono elette vicepresidenti della commissione. Infine, eletti segretari Stefano Candiani della Lega e Ouidad Bakkali del Partito democratico.

Con l’elezione di Boschi, sembra saltare l’ipotesi che vedeva proprio lei a presiedere la commissione d’inchiesta sul Coronavirus. Commissione che deve essere ancora istituita, ma ambita dai renziani. Per quanto riguarda i movimenti in casa grillina, dopo l’elezione di Floridia, si aspetta l’elezione del suo sostituto come capogruppo al Senato: il posto, pare ormai certo, andrà a Stefano Patuanelli, che ha già ricoperto il ruolo nella passata legislatura. Floridia, nata a Messina, a 46 anni diventa la seconda donna della storia repubblicana a guidare la bicamerale. Prima di lei, dal 1985 al 1987, era stata eletta presidente Rosa Russo Iervolino. Laureata in Lettere, insegnante di professione, Floridia con il governo Draghi è stata nominata sottosegretaria all’Istruzione. Al vertice della commissione di Vigilanza Rai, succede al forzista Alberto Barachini, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e l’editoria nel governo Meloni.

