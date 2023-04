Bardonecchia, fermato alla frontiera con 34 chili di droga: gli ovuli erano nascosti nelle ruote di scorta dell’auto – Il video

Un sospetto trafficante di droga è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Bardonecchia (Torino), mentre tentava di attraversare il traforo del Fréjus con 34 chili di stupefacenti – tra eroina e cocaina – nascosta in due ruote dell’auto. Si tratta di un 50enne italiano che è stato fermato nel corso di normali controlli sui veicoli in transito perché era molto agitato durante le ispezioni fatte a un autobus sull’autostrada Torino-Bardonecchia. Quando ha visto la polizia, infatti, l’uomo ha tentato di superare alcune macchine in coda così da evitare i controlli. Ma le autorità l’hanno fermato e alle richieste degli agenti ha risposto in modo evasivo. Gli ispettori hanno aperto il bagagliaio e hanno trovato due ruote di scorta non compatibili nell’auto. Così hanno fatto l’ispezione delle ruote e, tagliando i copertoni, hanno trovato un grande quantitativo di stupefacenti, suddivisi in piccoli ovuli contenuti in calze di nylon. L’uomo è stato portato al Carcere Lo Russo e Cutugno di Torino in attesa della convalida del fermo.

