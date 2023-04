Il francese Bernard Arnault ancora davanti Musk e Bezos nella classifica dei più ricchi al mondo. Ferrero primo italiano, Berlusconi in calo

Azioni a picco, unicorni feriti e interessi sui prestiti che salgono hanno messo a dura prova i miliardari del mondo. Che nel marzo del 2023 rimangono miliardari, ma un po’ meno. Questo è quello che si evince dall’ultima classifica della rivista Forbes. Il primo degli italiani è Giovanni Ferrero, in 30esima posizione con 38,9 miliardi di dollari di patrimonio, mentre i due giganti del tech, Elon Musk e Jeff Bezos sono stati scalzati dalla prima posizione che avevano entrambi occupato in passato e sono ora – rispettivamente – secondo e terzo. A precederli con un patrimonio di 211 miliardi di dollari c’è il francese Bernard Arnault, a capo del conglomerato della moda e del fashion LVMH di cui fanno parte anche Louis Vuitton e Sephora. Mark Zuckerberg scivola al 16esimo posto, mentre per trovare un altro italiano dopo Ferrero si deve scendere fino al gradino numero 157, occupato da Giorgio Armani. Dietro di lui Silvio Berlusconi, 352esimo. Il numero di miliardari è sceso leggermente, passando dai 2.668 dello scorso anno ai 2.640 di quest’anno. Meno marcata la differenza tra i due anni nel patrimonio complessivo, che scende di “appena” mezzo miliardo, passando dai 12,7 miliardi del 2022 ai 12,2 del 2023. A essere più rappresentati in classifica sono proprio gli Usa, con 735 miliardari. Segue la Cina che con Hong-Kong e Macao arriva a 562. Poi c’è l’India, con 169 miliardari. Di seguito si riportano le prime 10 posizioni.

La top 10 dei più ricchi al mondo

Bernard Arnault e famiglia: $211 miliardi, LVMH Elon Musk: $180 miliardi, Tesla, SpaceX Jeff Bezos: $114 miliardi, Amazon Larry Ellison: $106 miliardi, Oracle Warren Buffett: $106 miliardi, Berkshire Hathaway Bill Gates: $104 miliardi, Microsoft Michael Bloomberg: $94,5 miliardi, Bloomberg LP Carlos Slim Helu e famiglia: $93 miliardi, Telecom Mexico Mukesh Ambani: $83,4 miliardi. Divesified Steve Ballmer: $80,7 miliardi. Microsoft

