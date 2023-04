Le nozze segrete di Renzo Rosso e Arianna Alessi rivelate da un post su Instagram

Il fondatore di Diesel Renzo Rosso, presidente della Only The Brave Foundation, e Arianna Alessi si sono sposati in gran segreto un anno fa. Lei, oltre che manager, è vicepresidente della stessa fondazione. Le nozze risalgono al marzo 2022 e la location è stata Miami in Florida. A rivelarlo è stato lui stesso con un post su Instagram in cui ha fatto alla moglie gli auguri per il compleanno e per l’anniversario di matrimonio. L’unione suggella 14 anni di fidanzamento. «Quando ho conosciuto Arianna, nel 2009, era già una donna di successo, si occupava di fondi di investimento e operazioni straordinarie, comprava aziende per altri e girava tra Dubai, Pechino e New York. Ha rinunciato al suo lavoro per stare con me e gliene sono grato», ha ricordato lui qualche anno fa in un’intervista. «Tra i due la più anziana sono io», ha invece scherzato Alessi nonostante i 21 anni di differenza con il marito. Nel febbraio 2022 Rosso era finito nelle polemiche dei No vax per aver offerto un buono da 50 euro a chi si immunizzava.

