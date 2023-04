Scozia, arrestato il marito dell’ex premier Nicola Sturgeon: i sospetti su 600mila sterline di donazioni al partito indipendentista

Peter Murrell, il marito dell’ex premier scozzese Nicola Sturgeon, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Edimburgo. Lo scorso febbraio, Sturgeon aveva annunciato la scelta di rinunciare al suo ruolo di prima ministra e di leader del partito indipendentista Snp (Scottish National Party). L’ex premier, che è stata sostituita da Humza Yousaf, aveva spiegato che le sue dimissioni erano dovute soprattutto a uno stato di stanchezza e sopraffazione. Nelle ultime settimane, però, il suo partito è stato oggetto anche di alcune indagini della polizia scozzese. In particolare, sulla gestione di un piccolo tesoretto di 600mila sterline in donazioni. Ufficialmente, quel denaro era stato raccolto per indire un secondo referendum sull’indipendenza della Scozia. Secondo gli investigatori, invece, sarebbe stato usato per aiutare il partito a coprire alcuni buchi di bilancio e pagare per le attività quotidiane della macchina organizzativa. Nell’elenco dei sospettati c’è anche Murrell, che fino a qualche settimana fa ricopriva il ruolo di amministratore delegato dell’Snp. Al momento, il marito dell’ex premier scozzese si trova sotto custodia della polizia di Edimburgo che lo sottoporrà a un interrogatorio. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno fatto sapere di essere al lavoro su una serie di perquisizioni.

