Chi è Humza Yousaf, il nuovo leader pronto a guidare la Scozia. A Londra ed Edimburgo da domani due premier di seconda generazione

Humza Yousaf è stato eletto dai membri del Scottish National Party, il partito indipendentista scozzese, per raccogliere la guida della formazione politica e del governo scozzese, i cui posti erano rimasti vacanti dopo le dimissioni rassegante lo scorso 15 febbraio da Nicola Sturgeon. Nel precedente esecutivo, Yousaf deteneva il portafoglio della Sanità, dopo aver già gestito quello della Giustizia (dal 2018 al 2021) e, in precedenza, quello dei Trasporti. Yousaf, 37 anni, è nato a Glasgow da padre pakistano e madre originaria del Kenya (e a sua volta nata in una famiglia originaria del Sud-Est asiatico, ndr): diventa così il primo leader di fede musulmana ad assumere la guida di un partito nel Regno Unito, dopo aver battuto la 32enne Kate Forbes e la 49enne Ash Regan. Dopo Rishi Sunak a Londra, anche la Scozia si appresta così ad avere un primo ministro di seconda generazione. Sul piano politico, Humza Yousaf dovrebbe raccogliere l’eredità lasciata da Sturgeon, in particolare sul tema dell’indipendentismo scozzese. «Appartengo alla generazione che otterrà l’indipendenza di cui la Scozia ha più bisogno che mai», ha dichiarato Yousaf riferendosi alla battaglia che lo Scottish National Party porta avanti per ottenere l’organizzazione di un secondo referendum per prendere le distanze da Londra, in particolare dopo la Brexit. Ma non solo. Tra i temi in cima all’agenda di Yousaf c’è anche spazio per i diritti sociali e civili, inclusi i matrimoni gay, ma anche la discussa legge sul cambiamento di genere. Martedì 28 marzo il parlamento di Edimburgo voterà chi prenderà il posto alla guida del governo scozzese dopo Sturgeon. Yousaf può contare sull’appoggio non solo del Scottish National Party, ma anche dei Verdi.

