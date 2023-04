Autodromo di Imola, via libera a matrimoni e unioni civili nella sala Ayrton Senna

Le coppie appassionate di corse non vorranno farsi sfuggire la possibilità di pronunciare il più tradizionale dei «Sì» a due passi dalla celebre pista, dove potranno poi farsi fotografare per l’album delle nozze. L’amministrazione comunale ha infatti trovato l’accordo con l’Imola-Faenza Tourism Company per far celebrare matrimoni civili e unioni civili all’Autodromo di Imola, nella sala dedicata ad Ayrton Senna, il pilota brasiliano che perse la vita in un incidente su questo circuito nel 1994. La sala si affaccia su piazza Ayrton Selva da Silva, lo spazio di libero accesso ai cittadini dopo la torre d’ingresso all’autodromo. È una delle iniziative dell’amministrazione del comune romagnolo per sfruttare l’attrattiva dell’Autodromo anche quando non vi si svolgono gare. «Siamo riusciti a sbloccare una suggestione che da anni era rimasta solo un desiderio di tanti appassionati, quello di sposarsi in un luogo iconico e magico come l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari», festeggiano il sindaco di Imola, Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo e ai Servizi al cittadino, Elena Penazzi, «finora ci sono state proposte di matrimonio e foto degli sposi in pista, ma questa nuova possibilità darà modo di vivere il momento del sì proprio all’interno della struttura».

Ma quanto costa il matrimonio da sogno per gli appassionati di gare automobilistiche? Per le coppie residenti a Imola, il rimborso dovuto al comune è di 410 euro, la metà di quanto dovranno invece pagare le coppie residenti altrove. Le celebrazioni saranno possibili nei mesi da ottobre a marzo, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana, e anche nei mesi da aprile a settembre, nelle giornate di martedì e mercoledì di ogni settimana. La convenzione tra Comune e If ha una durata di tre anni e può essere rinnovata per un altro triennio.

