C’è vita su Giove? La sonda Juice pronta al lancio alla ricerca di acqua ed energia. Durata del viaggio: 8 anni

Dopo la Luna e Marte, ora tocca a Giove. Tra qualche giorno sarà lanciato in orbita il Jupiter Icy Moons Explorer, una sonda da 1,6 miliardi di euro con un obiettivo ben preciso: trovare segni di vita su altri mondi del nostro sistema solare. Secondo gli esperti, è proprio attorno ad alcuni pianeti più lontani dalla Terra – come i giganti Giove e Saturno – che si nascondono le riserve d’acqua più abbondanti della nostra galassia. E «Juice», come è stata ribattezzata, è la prima missione lanciata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) proprio per esplorare gli angoli più remoti del nostro sistema solare. «Vorremmo vedere se ci sono posti intorno a Giove dove la vita potrebbe essere iniziata. Dobbiamo trovare un posto con energia interna e acqua liquida», ha spiegato al Guardian Olivier Witasse, uno degli scienziati che ha allestito la missione. Sulle lune ghiacciate del pianeta gassoso, ha aggiunto Witasse, «abbiamo buone ragioni per credere che ci sia più acqua che sulla Terra».

Il lancio della missione

Il lancio di Juice da parte degli scienziati dell’Esa avverrà il 13 aprile dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Gli obiettivi della missione sono diversi. In primis, spiega l’Agenzia spaziale europea, «effettuare osservazioni dettagliate» di Giove e delle sue tre grandi lune oceaniche: Ganimede, Callisto ed Europa. Dopodiché, la sonda «esplorerà in profondità il complesso ambiente di Giove e studierà il più ampio sistema come archetipo per i giganti gassosi in tutto l’Universo». Prima di vedere Juice arrivare a destinazione, toccherà aspettare ancora un po’ di tempo. Se per i viaggi su Marte il tempo medio di percorrenza è di circa 8 mesi, quelli verso Giove richiedono 8 anni. Secondo le stime dell’Esa, la sonda entrerà nell’orbita del pianeta gassoso nel luglio 2031. Tre anni più tardi, Juice entrerà in un’orbita permanente attorno a Ganimede. Si tratterà della prima volta che un veicolo spaziale manterrà un’orbita attorno a una luna diversa dalla nostra. Alle scoperte dell’Esa si aggiungeranno poi quelle della Nasa, che nel 2024 lancerà una sua sonda – ribattezzata Europa Clipper – in direzione di Giove.

Credits foto: Twitter/Esa

