La statua che cade durante la processione di Pasqua ad Agrigento – I video

In provincia di Agrigento durante le solenni processioni di Pasqua due statue sono cadute a terra. È accaduto a Naro e a Cianciana, due cittadine in provincia di Agrigento. Nonostante le rovinose cadute, nessuno si è ferito e non c’è stato bisogno dell’intervento delle ambulanze.

