Champions, l’Inter zittisce il da Luz: 2-0 contro il Benfica. Il City ne fa 3 al Bayern Monaco

Finisce 2-0 per l’Inter l’andata dei quarti di Champions contro il Benfica al da Luz con le reti tutte nella ripresa di Barella e di Lukaku su rigore. In quella che invece è stata definita una “finale anticipata” è il Manchester City a vincere in casa contro il Bayern Monaco, con le tre reti firmate da Rodri al 27′, Silva al 70′ e sei minuti dopo da Haaland. «I ragazzi hanno fatto una grandissima gara contro una squadra forte e in uno stadio molto caldo – ha detto Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset – Sono molto soddisfatto, ma era solo il primo round. Abbiamo il vantaggio, ma nulla è chiuso perché il Benfica è forte. Le ultime partite non erano state coronate con il successo ma erano state fatte tre ottime gare; è la quarta partita in dieci giorni, siamo in un grande momento di fatica». E a proposito delle polemiche degli ultimi giorni, l’allenatore interista ha aggiunto: «Ci godiamo la serata, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ero speranzoso, bisogna essere bravi e lucidi guardando a quello che si è fatto sul campo. Rivincita? Non ho rivincite, cerco di lavorare per il bene dell’Inter, le critiche so da dove provengono ma bisogna lavorare sempre di più e sempre meglio».

