Le Air Jordan della stagione “Last dance” vendute all’asta per 2,2 milioni di dollari: il primato per un paio di sneaker

Mai finora era stato pagata una cifra così alta per un paio di sneaker. E non poteva che succedere per un oggetto appartenuto al più grande atleta di tutti i tempi, Michael Jordan, che aveva indossato le Air Jordan vendute da Sotheby’s nel 1998 per 2,2 milioni di dollari in una inattesa operazione online. Si tratta delle scarpe indossate dal mito Nba nel 1998, la stagione raccontata dalla serie Netflitx Last Dance. Questa però non è stata la cifra più alta pagata per un cimelio di Jordan. A settembre 2022 la maglia dei Chicago Bulls indossata nella prima finale di quella magica stagione aveva fatto fruttare 10,1 milioni di dollari. Anche quel caso era stato un primato assoluto nel mercato dei cimeli sportivi. Ben più di quanto era stato speso per la maglia di Diego Maradona indossata nel famoso gol della Mano di Dio contro l’Inghilterra nei quarti dei Mondiali 1986. In quell’occasione la cifra registrata dalla casa d’aste britannica era stata di 9,3 milioni di dollari.

