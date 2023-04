No! Questo squalo non si è spiaggiato a Tirrenia: la foto è stata creata da un’Intelligenza Artificiale

Non si riscontra alcun episodio del genere in Toscana, così come negli Stati Uniti dove veniva inizialmente attribuita la foto

Uno squalo si sarebbe spiaggiato a Tirrenia, in provincia di Pisa. Questo è quanto si sostiene attraverso la condivisione di una foto dove si osserva l’enorme essere deceduto sulla spiaggia. L’immagine, in realtà, non è l’unica e viene accompagnata in altri post Facebook con ulteriori scatti che a loro volta risultano falsi: sono stati creati da un’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Non si riscontra alcun episodio di squalo bianco spiaggiato a Tirrenia.

La foto viene attribuita precedentemente alla Carolina del Nord o alle Hawaii.

Neanche in Nord Carolina risulta alcuno squalo bianco spiaggiato di recente.

Le foto presentano degli errori: oltre a non combaciare tra di loro, i volti delle persone sono scomposti come nelle foto create con l’Intelligenza Artificiale.

Le foto sono state inizialmente condivise da un utente via Instagram che poi si è vantato degli articoli dove smentiscono le foto.

Analisi

Ecco uno dei post che ha ottenuto maggiori condivisioni via Facebook (oltre 440). «Spiaggiato oggi a Tirrenia … quest’estate voglio vedere chi ha il coraggio di fare il bagno» scrive “preoccupato” l’utente Daniele il 3 aprile 2023.

Attribuito alla Carolina del Nord

Effettuando una ricerca inversa, troviamo la stessa foto pubblicata via Twitter il 30 marzo 2023 con la seguente attribuzione: «North Carolina big ass shark».

Lo squalo, secondo alcuni utenti, avrebbe un nome: Breton. Nella pagina Facebook di OCEARCH, dove a fine marzo 2023 parlano della sua presenza nell’area di Hatteras (Carolina del Nord), diversi utenti hanno chiesto se lo squalo coincide con quello raffigurato nelle foto diffuse online. Ecco le risposte del gruppo: «This photo was photoshopped and is not real» e «The photos of the white shark that washed ashore of the Outer Banks were fake images that someone had photoshopped. It was not Breton».

L’altra foto pubblicata via Twitter la troviamo condivisa anche in Italia però facendo riferimento alle Hawaii:

MAUI, HAWAII: IL MISTERO DELLO SQUALO SPIAGGIATO Le bellissime Hawaii sono il paradiso dei surfisti, ma anche degli squali. Ciò nonostante, i morsi di squalo agli umani alle Hawaii sono in media di 3-4 all’anno. Gli attacchi mortali invece risultano rarissimi. Nei giorni scorsi un enorme squalo esanime di 8 metri è stato ritrovato sulla battigia. Un evento raro e misterioso su cui indagano gli esperti, per escludere eventuali patologie endemiche. Dove: Maui, Hawaii Foto: Vittorio Marcelli

Altre foto

Cercando sempre squalo spiaggiato troviamo altri post, come questo del primo aprile 2023 con la seguente descrizione:

Questa mattina Guido ha salvato un piccolo squalo che si era spiaggiato sulla battigia. Lo ha curato e poi rimesso in acqua. Tutto bene quel che finisce bene!!!

Tutte e tre queste foto risultano pubblicate in un post del 29 marzo 2023 dove leggiamo:

BAGNISTI TROVANO GIGANTESCO SQUALO North Carolina. Immagina di camminare sulla spiaggia e trovarti enorme squalo bianco sulla riva del mare, questo è successo in North Carolina.

La smentita degli esperti ad AP

Di queste foto se ne sono occupati i colleghi di AP, i quali hanno contattato Gavin Naylor, direttore del Florida Program for Shark Research presso il Florida Museum of Natural History. Secondo l’esperto, le dimensioni risultano strane e in ogni caso se si fosse realmente spiaggiato avrebbe tutt’altra forma (come in questa foto scattata nel Massachusetts). Inoltre, in alcune delle foto l’acqua è troppo lontana a causa della marea mentre lo squalo risulta umido e lucido. Inoltre, se fosse mai accaduto qualcosa del genere le autorità si sarebbero attivate per intervenire, ma non c’è alcun riscontro. L’ultimo episodio risalirebbe al 2022 e riguarda un esemplare di piccole dimensioni.

Foto create con l’Intelligenza Artificiale

Le foto tra di loro non combaciano. L’aspetto dello squalo e la sua posizione non combaciano tra uno scatto e l’altro. Da notare una pinna superiore completamente che sembra staccarsi dal corpo.

A prima vista, i volti delle persone ritratte non risultano regolari e presentano i classici errori delle AI nel creare più volti anonimi.

Tra i primi a condividere le foto troviamo la pagina Facebook Outer Banks, località della Carolina del Nord. Ecco quanto affermano nel post del 25 marzo 2023: «03/25 Giant great white shark washed out on the Outer Banks beach. People trying to push it back into the ocean». In questo caso, ad intervenire sono stati i colleghi di Reuters, riscontrando l’autore delle immagini: Alex Lex (o “OBX Photos“), il quale ha ammesso l’opera condividendo un articolo dove si smentiva la sua creazione.

Conclusioni

Nessuno squalo bianco è stato ritrovato spiaggiato a Tirrenia. Non risulta neanche spiaggiato in Toscana o nella Carolina del Nord e altre località ancora come affermano diversi utenti. Le foto risultano create con l’Intelligenza Artificiale.

