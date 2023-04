Paul Auster, la foto pubblicata dalla moglie dello scrittore prima della chemio: «Porterò sempre nel cuore questo momento»

È passato un mese esatto da quando Siri Hustvedt ha annunciato che al marito, lo scrittore americano Paul Auster, è stato diagnosticato un tumore. Adesso, Hustvedt – anch’essa scrittrice – ha postato una foto del marito appena prima dell’inizio di un nuovo ciclo di cure: occhiali da sole, un cappello nero e mani in tasca. «La fotografia è l’arte del momento, la ripetizione di un tempo che non vivremo più. Questo momento, mentre Paul è in piedi nella luce tagliente del sole, il suo berretto sopra una testa quasi del tutto calva, è uno di quelli che porterò sempre nel cuore», ha scritto Hustvedt per accompagnare il suo post. Auster – autore di successi letterari come Trilogia di New York, Moon Palace, Il libro delle illusioni o Follie di Brooklyn – ha iniziato un ciclo di trattamenti di chemioterapia e immunoterapia per il cancro. «Nessuna persona può essere ridotta al nome della propria malattia, che sia autismo, epilessia o cancro. Nessuna malattia può essere separata dalla persona che l’ha. Fa parte della storia di una vita, e la vita cambia sempre», ha aggiunto la scrittrice nel suo post dedicato al marito. Infine, un ringraziamento a tutti i fan e i lettori: «Grazie a tutti voi che avete inviato messaggi e storie gentili dopo che ho postato sul cancro di mio marito. Hanno offerto un autentico conforto per l’isolamento che inevitabilmente si prova quando la vita di una persona amata è minacciata».

Credits foto: Instagram/Siri Hustvedt

