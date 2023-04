Niente pace tra Maldini e Spalletti, la frecciata del dirigente rossonero prima di Milan-Napoli: «Per i miei gusti ha parlato troppo»

Nervi tesi prima della sfida di Champions tra Milan e Napoli per l’andata dei quarti, con lo scontro tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti tutt’altro che archiviata. Alla vigilia l’allenatore toscano aveva elogiato il dirigente rossonero, raccontando di quando lo avrebbe voluto in passato allo Zenit. Ma quella mano tesa è rimasta senza stretta di mano tra i due, con Maldini che poco prima del fischio d’inizio a San Siro è tornato a commentare la lite tra i due ai microfoni di Mediaset: «Spalletti? Non voglio commentare. L’ha già fatto lui e per quelli che sono i miei gusti l’ha fatto anche parlando troppo». A proposito di quei rimproveri a Leao che non gli sono per niente piaciuti, Maldini ha aggiunto che sul giocatore «la fiducia cresce, ma oggi non è l’argomento giusto».

