Chi è Giuseppina Di Foggia, quotatissima nuova Ad di Terna: prima donna a capo di una grande società quotata di Stato

Sarà Giuseppina Di Foggia, attuale numero uno di Nokia Italia, la nuova amministratrice delegata di Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana e che – tramite Cassa depositi e prestiti – fa capo per il 30% al ministero dell’Economia. Di Foggia diventa così la prima donna a guidare una delle grandi società pubbliche quotate in Italia. Romana, 53 anni, la nuova ad di Terna è cresciuta nel mondo delle telecomunicazioni e dal 2020 ricopre la carica di amministratrice delegata e vice presidente di Nokia Italia e Malta. Dopo una laurea in Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, Di Foggia va in New Jersey, negli Stati Uniti, per ottenere un master in Professional Program Management allo Stevens Institute. Di ritorno in Italia, nel 1998 entra in Lucent Technologies, che qualche anno più tardi diventa Alcatel-Lucent. Fin da quando muove i suoi primi passi nel mondo del lavoro, Di Foggia si fa notare per le sue competenze e capacità decisionali, che la portano a passare rapidamente dall’area tecnica a quella manageriale. Nel 2016 entra in Nokia per dirigere il reparto di marketing e vendita. Quattro anni più tardi, diventa vicepresidente e da inizio 2023 viene messa a capo del Business Development per l’Europa Centrale e Meridionale.

Il sogno di fare la cantante o la stilista

Oggi Di Foggia è stata scelta per guidare una delle più importanti società pubbliche italiane. Eppure, il futuro che si immaginava da piccola era ben diverso. «Il mio sogno era di fare la cantante come Whitney Houston e avevo una passione per il mondo della moda e per gli stilisti come Armani», ha rivelato in un’intervista a Formiche.net nel novembre 2022. Allo stesso tempo, prosegue Di Foggia, «ero anche attratta e affascinata dalla tecnologia e dalla sfida di poter diventare ingegnere. Così ho scelto di frequentare la Sapienza di Roma».

L’attenzione al digitale e i consigli ai più giovani

Nel corso della sua carriera lavorativa, la nuova ad di Terna ha ricevuto importanti riconoscimenti. Nel 2021, è stata inclusa tra i venti top manager premiati ai Ceo Italian Awards e, sempre nello stesso anno, è stata nominata Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana per la sua attenzione ai temi dell’innovazione e dell’alfabetizzazione digitale. «Alle ragazze e i ragazzi che oggi stanno maturando la decisione sul percorso di studi da intraprendere, vorrei dire di scegliere di sfidare i pregiudizi, inseguire il proprio talento e magari puntare su un percorso Stem», spiegava Di Foggia nell’intervista a Formiche.net.

Interrogata sul delicato tema dell’accesso al mondo del lavoro per i più giovani, Di Foggia ha aggiunto: «La ricetta è combinare la passione con l’ambizione e la consapevolezza. La passione si stimola facendo intravedere il futuro che sta arrivando, cosa c’è dietro l’angolo. L’ambizione fa leva sul far comprendere le incredibili possibilità che si aprono a chi si impegna negli studi tecnici. Occorre dire ai giovani che non hanno bisogno di ammirare i successi degli altri, ma che possono essere loro ad arrivare in alto, tanto in alto quanto desiderano impegnarsi», sostiene la nuova ad di Terna.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: