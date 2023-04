Nel Cda di Terna c’è anche la figlia di Milly Carlucci: chi è la giovane manager Angelica Krystle Donati

Nata a Los Angeles, classe 1986, Angelica Krystle Donati, figlia di Milly Carlucci e giovane imprenditrice prodigio, entra ufficialmente nel Cda di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica. Donati fa parte del giro di nomine ordinato da governo: da ora collaborerà all’interno dell’importante realtà con Giuseppina Di Foggia, nuova amministratrice delegata e prima donna alla guida di una grande società quotata di Stato. Primogenita dell’imprenditore Angelo Donati e la nota conduttrice televisiva Rai Milly Carlucci, la 37enne vive tra Roma e Londra. Dopo aver studiato alla Marymount International School in Inghilterra e alla Sevenoaks School, si è laureata in Management alla London School of economics. Nel 2009 ha poi frequentato il master of Business Administration dell’Università di Oxford e a 26 anni è entrata a far parte del Donati immobiliare Group, società della Donati Spa, fondata dal padre nel 1978.

Tra incarichi e televisione

Imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni, esperta sui temi del proptech e dell’impatto della trasformazione digitale, Angelica Krystle Donati è stata presidente di Ance Giovani, alla guida di oltre 1.800 giovani imprenditori del territorio nazionale dai 18 ai 40 anni. Spesso ospite del programma di Giovanni Floris Di Martedì su La7, ha parlato più volte di lei anche la rubrica di Giuseppe Candela su Dagospia: «Preparata e di bella presenza Donati è la presidente di Ance Giovani ma soprattutto è la figlia di Milly Carlucci. La mamma le avrà dato qualche lezione su come stare in video?». Al di là dei riferimenti alle questioni di parentela, la giovane è apparsa preparata sulle materie di sua competenza. Tra i temi affrontati nel noto talk show di Floris dall’imprenditrice anche quelli di stretta attualità economica, portando spesso al centro la voce del comparto delle costruzioni.

La più giovane del cda di Terna

Nel giro di nomine del governo Meloni, la 37enne ha conquistato l’entrata nella società di Stato Terna, rappresentando la quota più giovane in assoluto del Cda. Con lei all’interno del Consiglio d’amministrazione anche Francesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D’Arienzo, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori e Simona Signoracci. E ancora l’ad Giuseppina di Foggia e il presidente Igor De Blasio, ben più anziani di Donati.

