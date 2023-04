Noverasco di Opera, cede una piattaforma mentre potano gli alberi: due operai morti e un ferito in gravissime condizioni

Due operai di di 69 e 51 anni sono morti oggi, 12 aprile, a causa del cedimento di una piattaforma aerea, durante i lavori di potatura in un golf club a Noverasco di Opera, in provincia di Milano. Un terzo operaio di 25 anni è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco. L’operaio ferito è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Niguarda e, stando alle prime informazioni del personale medico-sanitario, ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, la frattura delle gambe e di un braccio. I tre operai, tutti appartenenti alla stessa ditta, prima del cedimento della struttura, stavano lavorando alla potatura di piante ad alto fusto. Secondo le prime informazioni, gli operai sarebbero precipitati da un’altezza di circa 15 metri a causa del cedimento del cestello della piattaforma che era collegato a un braccio meccanico, e che si è schiantato improvvisamente al suolo. Le cause del cedimento del braccio meccanico sono ancora da accertare.

Le indagini

Il pm di turno Enrico Pavone ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo e lesioni colpose. Il pm ha inoltre predisposto l’autopsia sui cadaveri dei due operai e richiesto il sequestro del macchinario che era stato noleggiato per effettuare i lavori, in modo da poter procedere alle perizie tecniche per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente per verificare le cause della rottura. Le indagini, attualmente condotte dall’Agenzia tutela salute, dai carabinieri, dalla Polizia locale di Opera, dai Vigili del fuoco e dalla squadra specializzata di polizia giudiziaria della Procura di Milano, verranno successivamente affidate al pool del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Foto in copertina: Twitter / Vigili del Fuoco

Continua a leggere su Open

Leggi anche: