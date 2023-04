Cade da 10 metri nel cantiere del restauro di una chiesa: morto un 24enne a Teramo

Un operaio di 24 anni è morto oggi pomeriggio a Teramo, in Abruzzo, precipitando da un’altezza di circa 10 metri. L’uomo stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione della chiesa di Sant’Agostino in via del Vezzola. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane. Quando sono arrivati, però, era già troppo tardi. Si tratta del terzo morto sul lavoro nella giornata di oggi. Questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), due operai di 69 e 51 anni sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea durante i lavori di potatura in un golf club.

