Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si mollano? Così la coppia prende in giro il gossip: «Vabbè, pensiamoci…» – Il video

«Che facciamo, ci separiamo?», si chiede Paolo Bonolis mentre a fianco alla moglie Sonia Bruganelli si gode un bagno in piscina. «Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?», incalza il conduttore in un video pubblicato sul profilo Instagram di Bruganelli. Il riferimento è alle voci che si inseguono da oggi, lanciate da Dagospia, circa un’imminente separazione della coppia. Rottura che «con ogni probabilità» verrebbe resa nota a Verissimo nel fine settimana. Ora i coniugi scherzano e sembrano smentire il «giornale de fregnacce». «Vabbè pensiamoci», fa eco Bruganelli al marito. «Anche perché ce l’hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia», aggiunge l’imprenditrice. E di nuovo Bonolis: «Non perdete mai le informazioni di questi siti… fatevi sempre la vita degli altri». Bruganelli, infine, sintetizza: «A oggi non c’è una conferma, non c’è una smentita, non c’è niente». «Fatevi i ca**i vostri», conclude il conduttore.

Leggi anche: