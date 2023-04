No! Questo video non ritrae l’esplosione di un’auto elettrica Tesla

Una macchina esplode sul ciglio di un’autostrada. Non una, ma una dozzina di volte, tra fumo e fiamme spettacolari. La clip che riprende la scena sta facendo il giro dei social, condivisa soprattutto dai detrattori dei veicoli elettrici, che ne sottolineano la presunta inaffidabilità. Ma andiamo a vedere perché l’episodio non è recente, e non riguarda una Tesla.

Un video secondo diversi utenti mostra lo schianto di una Tesla.

Le immagini dovrebbero provare la presunta inaffidabilità delle auto elettriche.

In realtà però la clip è stata registrata dieci anni fa su un’autostrada in Russia, e ritrae l’esplosione di diverse bombole di gas in seguito a un incidente.

Analisi

«Tesla si schianta, si ferma, inizia a fumare ed esplode circa 16 volte. Le auto elettriche sono una polveriera». Questa descrizione accompagna un video condiviso su Facebook, della durata di un minuto. In esso vediamo un veicolo esplodere a margine di un’autostrada, tra spettacolari fiamme e colonne di fumo. Le deflagrazioni sono più di una.

Non vengono forniti molti dettagli in merito al luogo e al momento delle esplosioni. Attraverso una ricerca online, tuttavia, scopriamo che l’avvenimento non è recente, ma risale ad almeno 10 anni fa. Sin dal 2013, infatti, troviamo in circolazione sul web alcuni filmati non perfettamente sovrapponibili ma compatibili con la scena ripresa. Questo video su YouTube risale a otto anni fa, e nonostante l’inquadratura arrivi dall’altro lato della strada possiamo facilmente dedurre che riprenda lo stesso evento. Lo intuiamo, tra le altre cose, dalle insegne in cirillico presente ai bordi dell’autostrada. Spunta anche una data: 13 luglio 2013. Il titolo con cui è stato condiviso è in cirillico, e la sua traduzione recita: MKADE Armageddon.

L’ipotesi che ci troviamo in Russia nel luglio 2013 viene confermata da un altro video che troviamo, e che ci offre qualche dettaglio in più sull’incidente. Si tratta di una clip pubblicata a distanza di tre giorni dalla data indicata nel contenuto sopracitato, che sembra essere tratta da un telegiornale spagnolo. Appare sul canale Imagen Noticias, assieme al titolo: Espectacular explosión de cilindros de gas en una autopista de Rusia. Viene spiegato, infatti, che «un automobilista ha perso il controllo della sua vettura su un’autostrada russa e decine di bombole di gas che trasportava sono esplose sull’asfalto, provocando l’allarme degli automobilisti».

Non ci sono dubbi che la scena sia la stessa, come di seguito dimostrano questi frame:

Altri video, condivisi in lingua russa, nel titolo riportano: «Esplosione ISUZU 13 07 2013 sulla tangenziale di Mosca». La conferma che ci troviamo davvero in territorio russo arriva anche dalle targhe delle macchine che si intravedono nella versione integrale della clip:

Notiamo infatti che la disposizione dei numeri e delle lettere combacia con quella utilizzata in Russia:

E, se non bastasse, possiamo constatare che il luogo delle riprese è proprio l’autostrada di Mosca grazie anche all’ausilio di Google Maps:

Con questi dati alla mano riusciamo a risalire alle cronache dell’epoca per capire meglio cos’è successo: in questo articolo di RIA NOVOSTI, pubblicato il 13 luglio 2013, leggiamo che:

Centodiciannove bombole di gas sono esplose nella parte posteriore di un camion Isuzu che ha avuto un incidente con un autobus sulla tangenziale di Mosca

Nessuna Tesla, dunque: il video riprende un incidente che ha coinvolto un camion sull’autostrada di Mosca, e le esplosioni hanno riguardato 119 bombole di gas trasportate a bordo del mezzo.

Conclusioni

Il video che molti utenti hanno condiviso sostenendo che ritraesse la rovinosa esplosione di una macchina Tesla in realtà risale a dieci anni fa. Le riprese provengono da un’autostrada russa, e il fuoco e le fiamme non hanno nulla a che vedere con la presunta inaffidabilità delle macchine elettriche: sono legati all’esplosione di alcune bombole di gas.

