La promessa di Elon Musk: le auto a guida autonoma di Tesla arriveranno «entro fine anno»

Il gigante delle auto elettriche Tesla realizzerà veicoli completamente autonomi entro la fine del 2023. «Penso che siamo molto vicini al raggiungimento della piena guida autonoma senza supervisione umana. Questa è solo una previsione, ma penso che raggiungeremo la piena guida autonoma di livello 4 o 5 (riferendosi a due dei livelli più avanzati della tecnologia di guida autonoma, ndr) entro la fine dell’anno». Sono le parole del patron di Tesla Elon Musk, in videocollegamento durante cerimonia di apertura della World Artificial Intelligence Conference di Shanghai. Il Ceo di Tesla già in passato si era lanciato in previsioni simili, ma questa volta pare fare sul serio. Dopo aver ammesso alcuni errori del passato ha aggiunto: «Sento che siamo più vicini all’obiettivo di quanto lo siamo mai stati prima». Le precedenti scadenze mancate sono venute meno a causa di alcune tecnologie di assistenza alla guida finite sotto la lente normativa negli Stati Uniti. Ma l’apparizione di Musk alla conferenza di Shangai non è casuale. La partecipazione di Musk all’evento rappresenta il tentativo di tenere saldi i rapporti con la Cina, che al momento costituisce il più grande mercato di veicoli elettrici al mondo. Nel primo trimestre del 2023 Tesla ha registrato un calo degli utili, e per correre ai ripari ha applicato una serie di riduzioni ai prezzi dei veicoli per far fronte alla concorrenza. E come annunciato lo scorso aprile, Tesla intende aprire la sua seconda fabbrica per la produzione di veicoli proprio a Shangai.

Leggi anche: