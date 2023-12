Cybertruck: il nuovo pickup di Tesla presentato da Elon Musk – Il video

Elon Musk ha presentato Cybertruck, il nuovo pickup elettrico di Tesla. Il nuovo mezzo è «leggero ma potente», più veloce di una Porsche come dimostra il video promozionale e a prova di armi da fuoco. L’imprenditore ha aperto la diretta dalle officine di Tesla ad Austin in Texas. «Penso che sia il nostro prodotto migliore. Sarà qualcosa di unico sulle strade. Finalmente il futuro assomiglierà al futuro», ha detto. Cybertruck secondo Tesla ha una potenza di traino superiore a quella di camion elettrici e diesel. La sua carrozzeria resiste ai colpi di una mitragliatrice calibro 45. Il prezzo di acquisto è di 60.990 dollari e sarà disponibile a partire dal 2025. Il modello più elevato si chiama Cyberbeast e costerà poco meno di 100 mila dollari. L’autonomia dichiarata è di 515 chilometri, la velocità è di 210 km/h e secondo Musk «si tratta di un capolavoro grandioso, come me». Tesla ha ricevuto un milione di ordini. Ne verranno prodotte 250 mila unità all’anno.

