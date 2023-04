Festival di Cannes 2023, tre italiani in concorso: Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher candidati per la Palma d’oro

Sono tre le pellicole italiane in concorso per la Palma d’oro al prossimo Festival di Cannes. I tre titoli che si sfideranno con altri film internazionali sono Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. A dare l’annuncio è stato il delegato generale Thierry Fremaux nella conferenza ufficiale tenutasi a Parigi sulle selezioni ufficiali della 76edizione dell’evento che si terrà dal 16 al 27 maggio 2023. «L’Italia è un grande Paese di cinema», ha detto Fremaux, «che ha ha sormontato e sormonta la crisi dell’industria cinematografica». Questi invece alcuni degli altri titoli scelti per il concorso: The Old Oak di Ken Loach, Asteroid City di Wes Anderson, Perfect Days di Wim Wenders, Monster di Hirozaky Kore-Eda, Fallen Leaves di Aki Kaurismaki. Il record di Cannes 2023 è quello di ben sei registe in concorso per la Palma d’oro, un numero finora mai registrato. Anche l’evento sarà aperto da una donna, la francese Maiwenn con Jeanne du Barry. Tra i fuori concorso invece Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold, Killer of Flowers Moon di Martin Scorsese; in Proiezioni speciali Occupied City di Steve McQueen.

