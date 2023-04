Gianfranco Fini ferma la figlia Giuliana: «Non andrà in Regione con Rocca, resta alla Croce Rossa»

Giuliana Fini, figlia di Gianfranco, non andrà a lavorare in Regione Lazio con il presidente Francesco Rocca. A farlo sapere è direttamente il padre a Repubblica. Il nome di Giuliana Fini era tra i 23 collaboratori assunti dal neogovernatore. «Rocca aveva chiesto a mia figlia di seguirlo in Regione, lei ci ha pensato, ma ha poi preferito rimanere alla Croce Rossa», dice Fini. Rocca ha conosciuto Giuliana Fini proprio nella Cri di cui è stato presidente fino al giorno in cui ha annunciato la sua candidatura. La figlia dell’ex presidente della Camera resterà alla guida dell’unità operativa merchandising dell’organizzazione di volontariato. «In molti mi dicono che mia figlia sia brava», specifica l’ex leader di An. «Ma preferisce restare in Croce Rossa, essendo anche legata a quel mondo dove ha fatto volontariato. Lei, e per sua fortuna, è del tutto priva di esperienza politica».

