Colpito al volto dal rinculo del lanciarazzi, il blogger russo se la prende con la Nato ma è lui a sbagliare – Il video

Il video blogger russo Alexey Smirnov, gestore del canale YouTube Krupnokalibernyy Perepolokh con oltre un milione e 450 mila iscritti, pubblica un video dove spara contro un mezzo con un lanciarazzi AT4 di fabbricazione svedese. Una volta partito il colpo, viene colpito in faccia dal lanciarazzi a causa del forte rinculo. Ripreso dolorante e infastidito da quanto accaduto, se la prende con la Nato sostenendo che le loro armi facciano schifo (l’AT4 viene utilizzato dall’esercito americano). In realtà, Alexey Smirnov dovrebbe prendersela con se stesso in quanto non teneva l’arma in maniera corretta, mantenendo la mano sinistra sulla canna anziché sull’impugnatura anteriore che serve proprio per evitare il rinculo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: