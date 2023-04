Julia Ituma, per i media turchi l’atleta si è tolta la vita. Visionate le immagini delle telecamere di sicurezza dell’hotel

Si sarebbe gettata dalla finestra al sesto piano dell’hotel in cui alloggiava Julia Ituma, la pallavolista trovata morta all’alba a Istanbul questa mattina intorno alle 5.30. A riportarlo è il sito turco Hurryet che ha diffuso anche alcune immagini delle telecamere di sicurezza dell’hotel che riprendono la 18enne italiana prima che rientrasse in camera. Con Iturma in camera c’era la compagna di squadra Julia Varela, che secondo i media turchi non si è accorta di niente perché dormiva ed è stata svegliata solo con l’arrivo della polizia. Il corpo di Ituma è stato trasportato all’istituto di medicina legale per accertare le cause della morte, mentre la polizia per il momento non esclude alcuna ipotesi nelle indagini. Dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Eczacibasi Istanbul, il Novara è rientrato in hotel accanto al Burhan Felek Sports Hall. Come emerge dalle immagini delle telecamere di sicurezza, Ituma è entrata nella sua stanza dopo «aver vagato per il corridoio tra le 22.30 e le 22.50» riporta Hurryet.

Nella foto: l’atleta in un’immagine di archivio dell’agenzia Ansa

Leggi anche: