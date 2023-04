Pallavolo, tragedia a Istanbul: trovata morta Julia Ituma, in trasferta con l’Igor Gorgonzola Novara

Tragedia a Istanbul, dove si trovava in trasferta la squadra di pallavolo dell’Igor Gorgonzola Novara per giocare la semifinale di Champions League: l’atleta 18enne Julia Ituma è stata trovata senza vita. Sarebbe precipitata da una finestra della sua stanza d’albergo. Ancora sconosciute le cause della morte, ma – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – l’ipotesi è che si tratti di un gesto volontario. Ituma è nata a Milano e aveva origini nigeriane. Era considerata una promessa del volley nel ruolo da opposto: in molti la paragonavano alla campionessa della Nazionale italiana, Paola Egonu. Era la sua prima stagione nella squadra piemontese: prima giocava nel Club Italia. Con le nazionali giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile. Le piemontesi, invece, ieri sera avevano perso contro l’Eczacibasi.

