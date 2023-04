Non è l’Arena: gli audio di Messina Denaro furono venduti alla trasmissione di Giletti da Fabrizio Corona

Le chat audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia sarebbero state vendute alla trasmissione di Massimo Giletti, Non è l’Arena, dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona tramite un’agenzia. È quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa. Le due donne erano diventate amiche del capomafia durante le cure alla clinica La Maddalena, ma non conoscevano la vera identità del padrino: si era presentato con uno dei suoi pseudonimi, Andrea Bonafede. Corona sarebbe entrato in possesso del materiale dopo essere stato contattato dal conoscente di una delle due pazienti. Lo avrebbe dunque incontrato in Sicilia, e avrebbe così ottenuto gli audio successivamente venduti alla trasmissione di La7 sospesa improvvisamente negli scorsi giorni. Subito dopo l’annuncio dello scorso 13 aprile, si sono diffuse le voci di una presunta inchiesta della Dia sulle puntate della trasmissione, addirittura di una perquisizione nella redazione del programma e nell’abitazione di Giletti stesso. Che ha successivamente smentito queste indiscrezioni.

