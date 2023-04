Non è l’Arena, Giletti smentisce la perquisizione. E in un video Baiardo aveva annunciato l’addio a La7 (ieri) – Il video

La notizia della sospensione immediata del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Almeno per il conduttore e la redazione, che dall’oggi al domani hanno saputo della cancellazione della messa in onda. Sulle ragioni di questa decisione da parte di La7 sono circolate subito numerose ricostruzioni. La più insistente, ma smentita dagli stessi investigatori, è quella di una inchiesta in corso da parte della Direzione investigativa antimafia sulle puntate dedicate dal conduttore alle storie di mafia, prima e dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. Sembra invece acclarato che carabinieri e uffici giudiziari non avrebbero gradito il tono della narrazione sull’arresto e sulla latitanza che in alcuni tratti sembrava suggerire un accordo con il boss di Cosa Nostra per la “consegna”. Certamente alle parole di Salvatore Baiardo – ex gelataio considerato molto vicino ai fratelli Graviano – e a tutti gli aspetti della cattura di Messina Denaro, Giletti ha dedicato parecchie puntate: da quando a novembre Baiardo già profetizzava la cattura dell’ultimo “capo dei capi”, ormai malato, per proseguire con gli audio esclusivi del boss e il video della cattura.

Il video di Baiardo

Proprio Baiardo, ieri, e quindi prima dalla comunicazione della sospensione del programma, aveva diffuso un video in cui annunciava che non avrebbe più messo piede nel programma di Giletti. «Ho abbandonato un po’ La7, adesso ci sono nuove iniziative», dice Baiardo, «probabilmente mi vedrete in Mediaset: almeno lasciano dire quello che uno pensa, non ti condizionano nel parlare». Baiardo è stato interrogato dai magistrati in seguito alle sue rivelazioni, vere o presunte. Nel video pubblicato di recente, parla anche del suo ultimo interrogatorio: «Lunedì scorso ho avuto un interrogatorio qui a Palermo ed è stato interessante, anche perché ho scoperto delle cose assurde».

Le perquisizioni nella casa di GIletti

Dopo le tante voci circolate, e negate fin dal principio da fonti investigative, a proposito di perquisizioni a casa del conduttore, è lo stesso Giletti raggiunto dalle agenzie di stampa Agi e Ansa, a smentire con forza l’indiscrezione: «Una notizia falsa, non c’è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione. Nessuna notifica delle forze dell’ordine, nulla di nulla. Del resto era tutto facilmente verificabile e riscontrabile».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: