Atp, Jannik Sinner si ferma in semifinale a Montecarlo: battuto dal danese Rune in tre set

Si ferma in semifinale l’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. A un passo dalla finale, il tennista altoatesino esce sconfitto per 6-1, 5-7, 5-7 contro il danese Holger Rune, che domenica 16 aprile se la vedrà con il russo Andrey Rublev – numero sei al mondo – che nell’altra semifinale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz col punteggio di 5-7, 6-1, 6-3. Un inizio di gara, quello di Sinner, impeccabile: l’altoatesino concede, infatti, al danese un solo game nel primo set. Tutta un’altra storia nei parziali successivi: il 19enne di Gentofte parte forte nel secondo set, che viene sospeso sul 3-0 a favore di Rune a causa della pioggia. Dopo 50 minuti di pausa si riparte con Sinner che sembra avere una marcia diversa. Il set sembrava riaperto per lui, ma l’azzurro perde il servizio a un passo dal tie break e consente a Rune di chiudere il parziale dopo 67 minuti di gioco. Oltre a una grande difesa, Rune riesce ad alzare il ritmo ed essere consistente con i colpi. Tanti errori, invece, per Sinner. La finale tra Rune e Rublev è in programma domani alle ore 14.30. Mentre l’altoatesino tornerà in campo nell’Atp 500 di Barcellona, previsto per la prossima settimana.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: