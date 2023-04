Da Zelensky “aspirasoldi” in piazza Duomo a Milano all’uomo che allatta sua figlia – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ci siamo occupati di un presunto cartellone “aspirasoldi” che secondo alcuni media e account social russi era apparso in piazza Duomo con protagonista il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che “tirerebbe” la banconote dal naso. Anche questa settimana non sono mancate foto create dall’intelligenza artificiale che alcuni utenti hanno preso troppo sul serio e scambiato per vere. Come al solito ci siamo occupati anche di vaccini e della presunta presenza al loro interno del grafene. Ci sono complotti su Bill Gates e altri legati alle “teorie gender” oltre a una strana reinterpretazione della prima pagina del quotidiano La Verità che tiene insieme Mario Giordano e George Soros.

