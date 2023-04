Caos in Sudan, ancora violenze tra esercito e paramilitari nella capitale. Chiuso lo spazio aereo. L’esperto: «Un effetto della guerra in Ucraina»

Per il secondo giorno consecutivo proseguono gli scontri nella capitale del Sudan: a Khartoum l’esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) si stanno affrontando con il rumore di colpi di artiglieria e degli spari che invade le strade. Secondo un primo bilancio del Comitato centrale dei medici sudanesi, nella capitale ci sono stati almeno 25 morti e 302 feriti, un numero che nel paese sale fino a 56 morti e quasi 600 feriti, sia tra i civili sia tra i militari. Sullo sfondo dei pesanti scontri c’è la rivalità politica che prosegue da diversi mesi tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano che al momento guida il Paese, Abdel-Fattah Al-Burhan e il filorusso Mohamed Hamdan Dagalo, protagonisti del colpo di Stato del 20. I paramilitari sudanesi delle Forze di supporto rapido (Rfs) cercano di prendere il potere e di allontanare l’esercito in una prova di forza fatta di incursioni, sparatorie, raid aerei, mobilitazioni di blindati e annunci contrastanti in diverse città del Sudan. Oggi, domenica 16 aprile, gli scontri a fuoco proseguono nei sobborghi settentrionali e meridionali della capitale. Per arginare le violenze e capire come mediare tra le parti, la Lega Araba terrà una riunione di emergenza al Cairo, su richiesta di Egitto e Arabia Saudita. Ma il conflitto prosegue ormai, in diverse forme, da settimane, impedendo così una soluzione pacifica e politica in un Paese che, dal 2019, sta provando a organizzare le prime elezioni libere dopo 30 anni di dittatura islamico-militare. A Il Cairo fonti aeroportuali segnalano la chiusura dello spazio aereo sudanese. Il leader dei paramilitari avrebbe anche chiesto ad al Burhan di arrendersi: «È assediato, non abbiamo contatti ocn lui ma deve arrendersi».

Le conseguenze della guerra in Ucraina

A indicare un collegamento tra quanto sta succedendo in Sudan e la guerra in Ucraina, in una intervista a Qn, è il sacerdote comboniano Giulio Albanese. «L’Occidente vuole che vi sia la transizione verso la democrazia ma gli interessi sono molteplici», spiega, «Hemeti Dagalo è filorusso, molto amico di Lavrov. Subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina andò in visita a Mosca. Di recente Lavrov ha ricambiato l’omaggio. E da tempo i mercenari del gruppo Wagner si sono stabiliti nel Paese, mentre prima i rapporti militari si limitavano alle forniture di armi».

