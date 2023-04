I Pinguini Tattici Nucleari in cattedra all’Università di Bari dai primi passi al successo, il rettore-fan: «Apprezzo i loro testi dagli esordi» – Il video

Centinaia di studenti del corso Dams dell’Università di Bari hanno affollato la sala dell’AncheCinema per due docenti d’eccezione, i componenti dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti ed Elio Biffi. I due hanno raccontato come la loro formazione culturale li abbia portati poi a intraprendere la carriera nel mondo musicale proprio all’università. Un laboratorio un po’ alternativo, con tanto di karaoke dei brani più famosi della band bergamasca e striscioni a loro dedicati dai diversi fan tra gli studenti baresi. «Il nostro è un progetto corale – dice Biffi – con sei musicisti che danno vita ai nostri concerti. E già questa è una cosa che va fuori dal tempo e una delle chiavi che ha permesso a noi e non ad altri di avere la visibilità e lo spazio che abbiamo avuto». Ai ragazzi che hanno chiesto qual è tra gli altri il segreto del loro successo, i due musicisti rispondono senza dubbi: «Quello di cui cantiamo è sempre derivato da un’esperienza, una citazione di un episodio che ha coinvolto almeno uno di noi. Scriviamo di cose che ci piacciono e si costruisce una costellazione di punti e luoghi comuni tra noi e chi fruisce della nostra musica. È come abitare tutti insieme nello stesso momento». Un apprezzamento per i loro testi arriva anche dal rettore di Uniba, Stefano Bronzini che si dice fan della prima ora: «Li apprezzo fin dall’inizio della loro carriera, hanno una notevole intelligenza, sono un buon viatico per gli studenti, presenti e futuri». Proprio sui primi passi, i due musicisti raccontano: «Il nostro impegno è stato nel semplificare il linguaggio senza snaturarci. Veniamo tutti dal prog, quindi non è stato immediato, ma abbiamo capito che dovevamo arrivare a chi ci ascolta in maniera più diretta, senza però perdere la nostra personalità, perché il pubblico lo percepisce».

