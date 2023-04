Gian Mario Anselmi, Il professore dell’Alma Mater al “Meet & Greet” di Chiara Ferragni: «È il mio idolo e non capisco chi fa lo snob»

Esperto di letteratura italiana e fan sfegatato di Chiara Ferragni. C’era anche l’Italianista Gian Mario Anselmi al Meet & Greet organizzato dalla profumeria Douglas in via Rizzoli, a Bologna, in occasione della presentazione della nuova linea di trucchi. Il format è semplice, bastava raggiungere una determinata quota di spesa – 49 euro – per ottenere una cartolina gratta e vinci per il concorso. Il premio? Un incontro con l’influencer più famosa d’Italia. Hanno partecipato a centinaia, così come nel pomeriggio di ieri erano a centinaia fuori dal negozio a riempire ogni angolo della strada per vedere Ferragni. Hanno vinto in 60, tra cui il professore dell’Alma Mater. «Non ho mai vinto nulla in vita mia dice divertito il professore fuori dal negozio preso d’assalto dai fan e transennato fin dalla mattina Qualche tempo fa sono andato da Douglas per comprare un regalo a mia figlia, così mi hanno dato la cartolina gratta e vinci per il concorso e l’ho vinto», commenta Anselmi a la Repubblica. E, dopo un’ora di coda tra urla di gioia e smartphone sguainati pronti a scattare, tesse le lodi di Ferragni: «È il mio idolo, e non capisco chi fa lo snob. La seguo dai suoi esordi, e come studioso delle forme narrative penso che sia stata abilissima a usare fin dall’inizio Instagram come strumento autobiografico e narrativo. I social non sono cattivi, dipende come li usi», aggiunge il professore. Che finalmente è riuscito a farsi una foto con l’imprenditrice: «È stata gentilissima – prosegue lo studioso – io le ho detto che ero il suo fan più anziano. Le ho portato il saluto dell’Alma Mater e l’ho ringraziata per il lavoro che sta facendo per la cultura come nel caso de gli Uffizi. In fondo, sarebbe stato banale dirle che è bellissima».

