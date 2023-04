Incidente Ciro Immobile, la versione del Comune di Roma: «Il semaforo funziona perfettamente»

Nella nota di Roma Servizi per la Mobilità si sottolinea come, dalle verifiche effettuate, l’impianto risulta essere «in piena efficienza»

Dopo l’incidente stradale del capitano della Lazio Ciro Immobile che domenica mattina si è scontrato violentemente contro un tram con la propria auto, mentre a bordo aveva le sue figlie, si è ipotizzato che tra le cause ci sia stato un malfunzionamento del semaforo che regola l’incrocio. Un problema di sincronizzazione sussurrato anche nelle chat dei tassisti, come racconta Il Messaggero. Ma a smentire con forza questa ricostruzione è il Comune stesso, con una nota di Roma Servizi per la mobilità. Il semaforo nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all’incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio, è «perfettamente funzionante», si legge nel documento, che «smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento». La società in house di Roma Capitale aggiunge: «Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale». Nell’impatto tra il Land Rover Defender il tram della linea 19 sono rimaste ferite 13 persone, nessuna delle quali in modo grave.

