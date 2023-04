Concertone del primo maggio, sul palco anche Piero Pelù, Rose Villain e Alfa

Il concertone del Primo maggio continua ad arricchirsi di nuovi nomi. Dopo Tananai, Mr. Rain, Coma_Cose, Ariete, a salire sul palco in piazza San Giovanni a Roma saranno anche Piero Pelù, Rose Villain e Alfa. I tre artisti si aggiungeranno anche ai già annunciati Aiello, Fulminacci, Matteo Paolillo e BNKR44. Per l’ex leader del Litfiba è l’undicesimo anno di partecipazione all’evento del Primo maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany e trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e Rai Play. Stavolta Pelù comparirà sul palco in compagnia di Alborosie con il quale presenterà il nuovo brano Musica libera. «Ragazzacci si torna al Primo maggio», ha scritto il rocker sui social, «sarà un assaggio del Tour Live Estremo 2023, che dal 7 luglio porterà me e i Bandidos a spargere tanta energia e tanto rock per la Penisola!». La cantante e autrice Rose Villain invece ha da poco pubblicato il suo primo album Radio Gotham già debuttato in Top 5 della classifica settimanale Top Album della FIMI e all’ottavo posto della Top Album Debut Global di Spotify. Infine Alfa, il cantautore genovese classe 2000 ha appena concluso Tra Le Nuvole Tour, ottenendo il sold out nei club italiani.

