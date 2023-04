Duisburg, attacco armato in palestra: almeno 3 feriti

Una o più persone armate di coltello hanno aggredito i frequentatori della palestra John Reed a Duisburg, in Germania, ferendone almeno quattro. Due di loro, secondo quanto riferisce Build, sono in gravi condizioni. Secondo il quotidiano regionale Waz, i feriti sono invece tre, uno dei quali in modo grave. L’attacco armato è avvenuto intorno alle 17:30 nella cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia. L’autore o gli autori dell’aggressione sarebbero poi fuggiti per le vie del centro città, ma la polizia non ha confermato né fornito dettagli. Al momento non si conosce il movente del gesto. Le forze dell’ordine hanno poi isolato le strade limitrofe e diverse aree del centro, mentre due elicotteri sorvolano la zona.

