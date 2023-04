Bologna, 24 enne subisce una violenza sessuale sul bus ma l’autista chiama i carabinieri. Arrestato un 37enne

L’autista ha atteso l’intervento della pattuglia mantenendo le porte chiuse in modo che l’uomo non potesse scappare

«Lasciami stare, lasciami stare!». Le urla sono arrivate fino alla cabina dell’autista dell’11/C. A gridare, a bordo, era una ragazza 24enne vittima di violenza sessuale. Erano circa le 14 di sabato quando un uomo 37enne, palermitano senza fissa dimora si è seduto lato corridoio vicino alla ragazza, che era invece sul lato finestrino, e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Lei ha cercato di allontanarsi ed è anche riuscita ad alzarsi dal posto e scendere nel corridoio dell’autobus, ma nulla ha fatto desistere il violentatore. Allertato dalle urla prima, e ragguagliato della situazione dalla stessa vittima in lacrime, l’autista della Tper ha immediatamente contattato la centrale, che a sua volta ha chiamato il 112. Quando i militari dell’Arma in un attimo hanno raggiunto il mezzo pubblico questo si trovava ormai in zona Foscherara, riporta il Resto del Carlino.

La cattura

L’autista ha atteso l’intervento della pattuglia mantenendo le porte chiuse in modo che l’uomo non potesse scappare. L’aggressore, la cui identità è stata confermata dai video girati dalle telecamere di sorveglianza del bus è stato subito ammanettato e, su decisione della Procura di Bologna, portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. «Sia la ragazza che l’autista hanno agito nel migliore dei modi, in simili situazioni è infatti fondamentale che le vittime chiedano aiuto al conducente, formato per gestire simili emergenze» spiegano dal gestore dei trasporti Tper, che sta promuovendo una campagna di informazione con cartelloni sui bus, per fare sì che emergenze simili siano gestite in questo modo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: