Spalletti inviperito per il rigore negato al Napoli: «Fallo nettissimo di Leao su Lozano». Le foto sui social scatenano i napoletani

Fa i complimenti al Milan, ma poi Luciano Spalletti torna a essere una furia per quel fallo di Leao su Lozano che nel primo tempo avrebbe potuto concedere un rigore al Napoli cruciale per una possibile rimonta nel ritorno dei quarti di Champions al Maradona. Ai microfoni di Sport Mediaset, l’allenatore toscano è incontenibile: «È un rigore nettissimo che non si può non vedere. Questo non è un contatto, questo è un colpo. Rischia di procurargli una distorsione alla caviglia se non la mette bene. Però poi si dà il fianco e si dice che ci si attacca. Ma io non mi attacco a nulla…». Non aiuta poi a calmare l’umore di Spalletti anche Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista, che in studio assicura: «Sono d’accordissimo con te». E poi Spalletti rincara: «Non l’ho contestato io, l’avete contestato voi – dice riferendosi all’arbitraggio di Marciniak – Ci siamo trovati tutti d’accordo eccetto quelli che hanno la maglia del Milan, anche quelli che la indossano accanto a voi in tv. Stasera c’è un rigore netto su Lozano al 37′, nettissimo, gli gira proprio la caviglia. Si vede benissimo dai replay. Rischia di storcergli la caviglia. È un rigore che non si può non vedere. È rigorissimo per noi».

