Scomparsa di Marzia Capezzuti a Salerno, tre arresti: si indaga per omicidio e tortura

C’è una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Marzia Capezzuti. La 29enne di Milano è sparita dal comune di Pontecagnano Faiano nel mese di marzo 2022. Oggi tre ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip del tribunale ordinario e da quello per i minorenni di Salerno. I destinatari, tra cui una donna, sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti, tortura ed omicidio. I resti di un corpo, che si presume appartenessero alla giovane, furono trovati ad ottobre scorso in un casolare di Santa Tecla, nel comune di Montecorvino Pugliano. Il caso è stato a lungo seguito anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto” che, in diverse puntate, ha ospitato in collegamento i genitori della 29enne.

La procura di Salerno aveva da tempo aperto un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere. E aveva anche indagato alcuni familiari del fidanzato di Marzia, deceduto nel 2019. La ragazza, infatti, era rimasta a Pontecagnano Faiano anche dopo la scomparsa del compagno. Ma, secondo l’accusa, sarebbe stata segregata in casa e avrebbe subito continue violenze. Proprio durante una puntata di “Chi l’ha visto”, fu mostrata una foto scattata da un cittadino, nella quale Marzia appariva con il volto pieno di lividi e con macchie di sangue. Uno scatto che risalirebbe a pochi mesi prima della scomparsa avvenuta il 7 marzo del 2022.

