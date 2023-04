Europa League, la Roma ribalta l’andata contro il Feyenoord e dilaga 4-1 ai supplementari: in semifinale contro il Leverkusen

Dilaga ai supplementari la Roma che passa in semifinale in Europa League, dopo aver battuto 4-1 il Feyenoord. A portare in vantaggio al 60′ era stato Spinazzola, con Paixao che ha risposto all’80. Dybala all’89’ aveva ribaltato l’1-0 dell’andata, ma non è bastato per chiudere il match nei tempi regolamentari. Ai supplementari sono andati a segno El Shaarawy, seguito da Pellegrini. In semifinale sarà il Bayer Leverkusen l’avversario dei ragazzi di Mourinho.

