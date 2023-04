Prof di ruolo dal primo giorno di scuola e meno burocrazia. Il «Piano di semplificazione» in 20 punti del ministro Valditara

Docenti di ruolo dal primo giorno di scuola, più servizi per studenti e famiglie e meno adempimenti burocratici. Questi alcuni dei temi proposti dal ministro dell’Istruzione del merito Giuseppe Valditara nell’informativa svolta durante il Consiglio dei ministri. Il «Piano generale di semplificazione per il settore della scuola» è stato presentato da Valditara in 20 punti, obiettivi strategici a cui puntare nei prossimi anni. Il progetto rivolto all’istruzione prevede «un aumento e un miglioramento dei servizi scolastici per studenti e famiglie» e ancora la «drastica riduzione degli adempimenti burocratici a carico degli istituti scolastici». Valditara ha parlato poi di una «riorganizzazione dei processi funzionali all’avvio dell’anno scolastico» che si tradurrà nel riuscire a garantire la presenza dei docenti di ruolo «a partire dal primo giorno di scuola». Tra i 20 obiettivi anche un maggiore sostengo ai dirigenti «nella gestione di misure complesse» e un rafforzamento «dell’alleanza tra i vari protagonisti del sistema scolastico». La nota riassuntiva dei principali temi dibattuti in Consiglio dei ministri spiega che i punti del Piano di semplificazione sono stati definiti «al termine di un percorso che ha coinvolto i sindacati, le associazioni e il personale scolastico» e che avranno un’attuazione «graduale e diversificata», in funzione della loro complessità.

