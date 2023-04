Milano, la notte di follia di Achille Costacurta: pugno a un vigile e indagine per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Achille Costacurta, figlio di Billy e di Martina Colombari, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Costacurta era in zona Tortona per il Fuorisalone. Ha litigato in un taxi e successivamente, secondo l’accusa, ha aggredito un agente della polizia locale con un pugno. I fatti risalgono a martedì sera. Ne ha parlato Il Giorno. Achille Costacurta ha partecipato con la madre alla trasmissione “Pechino Express”. La coppia mamma-figlio è stata eliminata giovedì scorso. Martedì sera invece poco dopo le 23 Achille Costacurta è salito in un taxi e ha cominciato a dare in escandescenze. Il tassista si è fermato davanti a una pattuglia in via Savona e ha detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo. Alcuni testimoni lo avrebbero anche visto lanciare accessori griffati dai finestrini. Quando i vigili hanno aperto le portiere uno di loro, è stato colpito dal giovane con un cazzotto in pieno volto, vicino all’occhio. Il 18 enne è stato immobilizzato e portato all’Ufficio Centrale Arresti e Fermi della polizia locale in via Custodi. Attualmente è indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, d’intesa con il pm di turno. All’alba è stato affidato al padre.

