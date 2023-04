Dopo il pugno al vigile, Achille Costacurta si scusa via Instagram con la polizia di Stato

Una sola parola: «Scusa…». Su sfondo nero. E con tre cuoricini. Così Achille Costacurta, figlio del calciatore del Milan Alessandro (detto «Billy») e di Martina Colombari, fa le sue scuse (laconiche) alla polizia di stato che tagga in una stories su Instagram. Il riferimento è alla notte di follia che ha passato martedì scorso in zona Tortona per il Fuorisalone. Il 18enne è stato, infatti, denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tirato un pugno a un vigile della polizia municipale. Il tutto è iniziato quando il giovane è salito a bordo di un taxi e ha cominciato ad andare in escandescenza. Il conducente si è diretto verso una pattuglia della polizia e gli ha riferito che il passeggero si stava agitando un po’ troppo e danneggiando la sua auto. Stando alla versione di alcuni testimoni, avrebbe anche lanciato alcuni accessori griffati dai finestrini. Quando i vigili hanno fatto scendere Costacurta, uno di loro è stato raggiunto da un pugno in faccia, che gli ha colpito l’occhio. Costacurta è stato così portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di via Custodi e il padre Alessandro è arrivato la mattina presto del giorno seguente per riportarlo a casa.

Screenshot storia Instagram di Achille Costacurta, 21 aprile 2023

