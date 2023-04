SpaceX, esplode subito dopo il lancio Starship, il razzo di Elon Musk per portare l’uomo su Marte – Il video

Five, four, three, two, one. Lasciandosi dietro una nuvola di polvere, sospinta da propulsori che l’hanno portata a viaggiare verso lo spazio a 300 chilometri orari dopo appena 30 secondi dal lancio, il razzo Starship di SpaceX è partito per il suo primo test in volo. Per i primi minuti tutto bene. I problemi sono arrivati quando il propulsore doveva staccarsi dal corpo del razzo. Ha iniziato a tremare, e poi è esploso. Un inconveniente che il team di SpaceX non si sente di definire un fallimento. «Come se il test di volo non fosse abbastanza elettrizzante, Starship ha visto un rapido smontaggio fuori programma prima della separazione dei moduli, ha twittato ironicamente la compagnia».

La nave spaziale della compagnia di esplorazione di Elon Musk è stata progettata per raggiungere la Luna e Marte, ed è la più grande mai costruita. Il velivolo è partito dalla base di Boca Chica in Texas ed è teoricamente in grado di trasportare fino a 100 persone. Se il test fosse stato portato a termine senza intoppi, sarebbe stato un passo fondamentale per poter portare esseri umani sul satellite e sul pianeta rosso. Un evento storico per il quale Musk ha cercato di tenere le aspettative basse. «Semplicemente far partire il razzo senza distruggere la piattaforma di lancio sarebbe un successo», aveva dichiarato il miliardario nelle scorse ore, conscio del problema tecnico che lunedì aveva costretto i tecnici a rinviare la partenza del razzo alto 120 metri a appena 9 minuti dal lancio.

